В Выборге завершается масштабный ремонт дорог

Ремонт ведется преимущественно в летний сезон.

В Выборге подходит к концу сезон масштабных дорожных работ. Он должен завершиться к концу сентября.

В первый осенний месяц работы в дневное время будут идти на Большой Каменной улице.

В настоящее время была проливка нижнего слоя, укатка идет верхнего. Работы выполняются по графику. Единственное сдвижение по графику у нас произошло на Южном валу в связи с тем, что военные отрабатывали там маневры, учения были. И планировался триатлон. Анастасия Аверина, начальник отдела дорожного хозяйства администрации Выборгского района.

Так как соревнований по триатлону все же не будет, работы продолжат. Сроки завершения все же должны быть соблюдены.

Перед открытием дорог после ремонта качество работ проверит специальная комиссия. В Одесском переулке отремонтировали не только проезжую часть, но и заасфальтировали тротуары. На Лесопильной улице в порядок привели 700 метров дороги.

На ремонт дорог в Выборге из областного и местного бюджета выделили в этом году 140 млн рублей.

Видео: МГ "Наш город"