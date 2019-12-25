До конца сентября в Выборге завершат ремонт дорог

Работы идут по графику.

Дороги в Выборге отремонтируют до конца сентября 2021-го года. Часть муниципальной улично-дорожной сети привели в нормативное состояние летом. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Движение транспорта в период выполнения работ не перекрывали. По словам начальника отдела дорожного хозяйства администрации Выборгского района Анастасии Авериной, задержки по срокам исполнения контракта были только на Южном Валу. Они были связаны с учениями военных и спортивными соревнованиями. На данный момент ремонт идет в Одесском переулке, Лесопильной улице, а также на Большой Каменной улице.

Работы ведутся в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Ленинградской области". Их проводят за счет субсидий областного дорожного фонда бюджету МО "Город Выборг".

Также до конца сентября, помимо Большой Каменной и Одесского переулка, отремонтируют Промышленную улицу от Весеннего потока до Промышленной, Таммисуо от Смирновского шоссе до разворотного кольца включительно, Южный Вал, 2-ю Бригадную, Продольную, Тенистую, Советскую улицу от Крепостной до Выборгской.

По муниципальный программе ранее свежий асфальт появился на Рубежной улице, Песочной, Александровской, Майорова, Лесопильной, Петрозаводской и Сухова.

Ремонт дорог проводится круглогодично, но преимущественно в летний период.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО