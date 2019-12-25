Благодаря прокуратуре на Васильевском острове отремонтируют здание детсада

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей, рассказали в надзорном ведомстве 16 марта.

В помещениях одного из детских садов на 20-й линии В. О. длительное время не проводили капитальный ремонт. В частности, на фасаде здания имеются сколы штукатурки и трещины. Прокурор направил в суд исковое заявление о понуждении руководства дошкольного учреждения разработать проектную документацию и провести необходимые работы. Требования удовлетворены в полном объеме, на ответчика возложено исполнение соответствующих обязанностей.

