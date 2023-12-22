Ленобласть готовится к ремонту "дачных" дорог

Заключен контракт на обновление участка трассы к массиву "Посадников остров" в Киришском районе.

Совместная программа Ленинградской области и Санкт-Петербурга по ремонту подъездных дорог к садоводствам продолжает работать: заключен контракт на обновление участка трассы к массиву "Посадников остров" в Киришском районе.

Как рассказали в администрации Ленобласти, летом дорожники отремонтируют 7 километров до въезда в сам массив, причем в ремонт пойдет и участок дороги, проходящий около железнодорожной станции 55 километр. Предусмотрена укладка нового асфальта, укрепление обочин и установка новых дорожных знаков.

Всего в 2024 году намечен ремонт 16 "дачных" дорог, на участках от Соснового Бора до Бокситогорска. Остальные 15 будут обновлять местные администрации через механизм получения субсидий из дорожного фонда Ленобласти. Общая протяженность обновляемых участков составит более 29 километров.

В мае начнется ремонт дороги в Сярьги от перекрестка с трассой на Кузьмолово и Юкки.

Фото: администрация Ленобласти