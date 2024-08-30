Синоптик пообещал рекордно тёплые ночи в Петербурге

В Северную столицу наконец-то пришла настоящая весна.

Этой ночью в городе было аномально тепло: минимальная температура составила +6,7°C. Воздух прогрелся за день до +9,9°C, а облака, словно одеяло, не дали холоду вернуться. Ещё неделю назад такие показатели казались невозможными даже днём, сообщает в своём Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Абсолютный максимум для 29 марта остаётся за 2024 годом — тогда ночью столбик термометра не опускался ниже +7,7°C. Таким образом, нынешняя ночь занимает второе место среди самых тёплых за эту дату. Но расстраиваться рано: впереди ещё 30 марта, и синоптики обещают новое потепление. Нынешний рекорд для этой ночи — +5,2°C (1978 год) — может быть побит.

Ранее Piter.TV сообщал, что до +15 градусов ожидается в Петербурге 29 марта.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"