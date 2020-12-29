До +15 градусов ожидается в Петербурге 29 марта

Осадков не предвидится.

В субботу в Северной столице ожидается переменная облачность. Каких-либо осадков синоптики ФГБУ "Северо-Западного УГМС" не прогнозируют.

Столбики термометров в первой половине дня покажут до +5...+7 градусов, с понижением в окрестностях до +2 градусов. Во второй половине дня ожидается повышение температуры воздуха до +13...+15 и в прибрежных районах города до +10 градусов.

Ветер юго-западный слабый.

Напомним, что в Ленинградской области завтра обойдётся без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14, на юго-западе до +17 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, во второй половине дня – слабо понижаться.

Фото: Piter.TV