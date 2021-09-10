На юго-западе Ленобласти 29 марта воздух прогреется до +17 градусов

В регионе 29 марта обойдётся без существенных осадков.

В Ленинградской области в субботу ожидается переменная облачность. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 29 марта обойдётся без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14, на юго-западе до +17 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, во второй половине дня – слабо понижаться.

Ночь 28 марта в Петербурге стала самой теплой за весь ряд наблюдений.

Фото: unsplash (Yoksel Zok); МЧС