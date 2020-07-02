Ночь 28 марта в Петербурге стала самой теплой за весь ряд наблюдений

Выходные дни ожидаются теплые, сухие и маловетреные.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом на ближайшие дни и рассказал о погодном рекорде.

Ночью 28 марта в центре города температура составила +4,4 градуса. Это значение выше имеющегося ночного рекорда в +4,0 градуса в 2010 году. Так, прошлая ночь стала самой теплой за весь ряд инструментальных наблюдений.

Сегодня днем будет достаточно много облаков, поэтому максимальная температура выше +10 градусов не поднимется. Погоду уже начинает определять антициклон с центром в районе Смоленска.

Выходные дни ожидаются теплые, сухие и маловетреные. Сохранится влияние северной, северо-западной части антициклона.

Ночная температура воздуха в Петербурге в выходные дни снова на грани рекордов, которые в районе +5 градусов. Но субботний день будет солнечный и самый теплый, поэтому тут уже можно тоже говорить о вероятных экстремальных температурах. Александр Колесов, синоптик

Днем же столбики термометров покажут до +13…+15 градусов.

Фото: Piter.TV