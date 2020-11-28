В Петербурге 30 августа воздух прогрелся до +27 градусов

Сегодняшнее значение приблизилось к экстремуму +27,4 градусов.

В Петербурге 30 августа воздух прогрелся до +27,1 градусов, заявил главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале.

Специалист отметил, что сегодняшнее значение приблизилось к экстремуму +27,4 градусов, который наблюдался 30 августа 1992 года.

Теперь ждем завтрашнего теплого дня в Санкт-Петербурге и следим за максимумом. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Ранее в МЧС России петербуржцев предупредили о том, что 31 августа ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу местами пройдут дожди, ливни, прогремят грозы.

Фото: Piter.TV