В Петербурге 30 августа воздух прогрелся до +27 градусов

В Петербурге 30 августа воздух прогрелся до +27,1 градусов, заявил главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале.
Специалист отметил, что сегодняшнее значение приблизилось к экстремуму +27,4 градусов, который наблюдался 30 августа 1992 года.
Теперь ждем завтрашнего теплого дня в Санкт-Петербурге и следим за максимумом.
Александр Колесов, главный синоптик Петербурга
Ранее в МЧС России петербуржцев предупредили о том, что 31 августа ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу местами пройдут дожди, ливни, прогремят грозы.
Фото: Piter.TV
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