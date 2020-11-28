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В Петербурге 30 августа воздух прогрелся до +27 градусов
Вчера, 23:53
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В Петербурге 30 августа воздух прогрелся до +27 градусов

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Сегодняшнее значение приблизилось к экстремуму +27,4 градусов.

В Петербурге 30 августа воздух прогрелся до +27,1 градусов, заявил главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале. 

Специалист отметил, что сегодняшнее значение приблизилось к экстремуму +27,4 градусов, который наблюдался 30 августа 1992 года. 

Теперь ждем завтрашнего теплого дня в Санкт-Петербурге и следим за максимумом.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Ранее в МЧС России петербуржцев предупредили о том, что 31 августа ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу местами пройдут дожди, ливни, прогремят грозы.

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в августе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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