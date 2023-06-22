В Ленобласти реконструируют историческое здание на станции "Мельничный ручей"

В годы Великой Отечественной войны в этом здании находился госпиталь, а само строение было возведено еще в конце XIX века.

"Октябрьская дирекция пассажирских обустройств" приняла решение сохранить историческое деревянное здание на железнодорожной станции Мельничный ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны в этом здании находился госпиталь, а само строение было возведено еще в конце XIX века.

Региональный комитет по транспорту сообщил, что планируется реконструкция здания в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД".

Ранее мы сообщили о том, что кованые перила установили на Каменном мосту в Пушкине.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)