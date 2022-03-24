Кованые перила установили на Каменном мосту в Пушкине

Работы по восстановлению моста проходили с марта по август 2024 года.

На Каменном мосту в Пушкине установлены кованые перила, которые органично вписываются в окружающую среду и дополняют мост, построенный ориентировочно в период с 1896 по 1910 год. Перила были созданы мастерами из "Мостотреста" и окрашены в светло-серый оттенок.

Работы по восстановлению моста проходили с марта по август 2024 года. Специалисты провели тщательную экспертизу состояния каждой гранитной структуры и привели их в порядок, укрепив основание бетонной плитой и обновив парапет моста. После этого гранитные элементы и известняк были возвращены на свое историческое место, а берега реки были приведены в порядок.

Ремонтные работы проводились по инициативе губернатора Санкт-Петербурга и реализовывались командой "Мостотреста".

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Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"