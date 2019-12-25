В Петергофе начали реконструкции двухкилометровой водопроводной сети

Работы продлятся около 1,5 лет.

На улице Демьяна Бедного в Петергофе приступают к реконструкции водопроводных сетей. В связи с этим движение транспорта на участке от улицы Аврова до Ропшинского шоссе будет ограничено, сообщила пресс-служба "Водоканала".

Общая протяженность реконструируемой сети составляет более двух километров. Специалисты используют современные полиэтиленовые трубы. Они отличаются своей устойчивость к коррозии. Работы будут идти последовательно на шести участках. Прокладывать водопровод будут методом горизонтально-направленного бурения.

На данный момент, до 21 мая, закрыто сквозное движение по улице Демьяна Бедного от улицы Аврова до Парковой улицы. Для пешеходов соорудили деревянные мостки.

На следующем этапе сквозное движение закроют на участке от Привокзальной площади до Гражданской улицы. Работы пройдут с 22 мая по 25 июля. Завершение реконструкции намечено на декабрь 2023 года.

Фото: Piter.tv