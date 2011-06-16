На реконструкцию троллейбусного депо на Сызранской улице выделят 2,6 млрд рублей

Финансирование работ предусмотрено бюджетом Петербурга в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП).

Власти Петербурга объявили конкурс на выбор исполнителя для осуществления реконструкции троллейбусного парка №1 на Сызранской улице, целью которой является переоборудование под потребности электротранспорта с увеличенным пробегом на автономном ходу. Максимальная начальная стоимость контракта составляет 2,6 миллиарда рублей, сообщает портал госзакупок.

Финансирование работ предусмотрено бюджетом Петербурга в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2027 года.

Конкурс объявлен 15 сентября, приём предложений продолжается до 1 октября. Определение победителя состоится 6 октября.

