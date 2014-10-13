Масштабная реконструкция 50-летней тепломагистрали началась в Адмиралтейском районе

При реконструкции применяются современные технологии: укладываются стальные трубы в пенополиуретановой теплоизоляции.

В Адмиралтейском районе Петербурга стартовала реконструкция тепломагистрали "Клинская", построенной в 1973 году. По информации пресс-службы АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", за последние семь лет на участке между Серпуховской улицей и Московским проспектом было устранено 45 повреждений.

На первом этапе работ компания "Теплосеть" завершила строительство 464 метров временной сети из запланированных 777, что позволило обеспечить теплом и горячей водой 5 тысяч потребителей на время проведения основных работ. Переключение абонентов было синхронизировано с плановым остановом ТЭЦ для минимизации сроков отключений, после чего специалисты приступили к замене основного участка магистрали.

При реконструкции применяются современные технологии: укладываются стальные трубы в пенополиуретановой теплоизоляции. Кроме того, теплопроводы будут оснащены системой оперативно-дистанционного контроля, которая ведет непрерывный мониторинг состояния трубопровода и его изоляции.

Как отмечают специалисты, по итогам проекта надежным теплоснабжением будут обеспечены 17 зданий, включая 10 жилых домов, а также детское и лечебное учреждения. Завершить реконструкцию планируется в третьем квартале 2027 года.

В настоящее время теплоэнергетики ведут работы на четырех объектах Адмиралтейского района общей протяженностью свыше 4500 метров. Параллельно разрабатывается проектная документация для реконструкции 13 объектов общей протяженностью более 15 000 метров, которые будут ремонтироваться в 2028 году. В этот список входят участки тепломагистрали "Северная ТЭЦ-15" и распределительных сетей "Лабутина", "Союза Печатников", "Писарева", "Средняя Подьяческая" и другие.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге модернизируют 35 котельных в девяти районах до конца 2026 года.

Фото: Макс / ТЭК и Теплосеть