Энергетики приступили к масштабной реконструкции тепломагистрали на Бассейной

Энергетики начали широкомасштабную замену важнейшего теплового коллектора "2-я Южная" в Московском районе Санкт-Петербурга. Работа выполняется в рамках общегородской программы модернизации тепловой инфраструктуры, запущенной акционерным обществом "Теплосеть Санкт-Петербурга", перешедшим под полный контроль городского правительства в конце 2023 года. Губернатор Александр Беглов обозначил ускоренное проведение ремонтных мероприятий в числе первоочередных задач.

Тепломагистраль, сооружённая в 1980-е—1990-е годы, за прошедшие шесть лет претерпела 22 аварийных выхода из строя, несмотря на постоянные ремонтные мероприятия. Старое оборудование будет демонтировано и заменено современной энергоэффективной системой. Полностью реконструирован будет участок протяжённостью около трех километров, обеспечивающий обогрев жилого массива Московского района.

Для минимизации неудобств жителей и организаций во время замены трубопровода временно проложена новая теплотрасса на участке Бассейной улицы, пересекающейся с Кубинской улицей и проспектом Новоизмайловским. Благодаря временной схеме подача отопления и горячего водоснабжения не прекратится ни на минуту.

Завершив работы, модернизированным теплоснабжением станут пользоваться жители и работники 305 строений, включающих 226 многоквартирных домов, 12 лечебных учреждений и 27 дошкольных и школьных заведений. Пользоваться услугами теплосети будут более 113 тысяч горожан. Реконструкция завершится в четвёртом квартале 2029 года.

Кроме того, уже в текущем году планируется завершить работы по модернизации внутриквартальных сетей микрорайона "Алтайская", что обеспечит бесперебойное отопление и горячую воду ещё в 27 зданиях и четырёх учебных заведениях.

Одновременно активно ведется подготовка проекта следующей очереди ремонта магистралей. Планируется обновить девять километров магистральных участков, включая коллекторы кварталов 8-11-12, которые обеспечивают теплоснабжение 101 строения, а также прокладку нового трубопровода на проспекте Космонавтов, между улицами Типанова и Орджоникидзе..

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"