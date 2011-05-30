  1. Главная
Гидравлические испытания состоятся в Красносельском районе Петербурга 11 августа
Цель испытаний — проверка прочности и надежности теплосети.

Гидравлические испытания тепловых сетей запланированы в Красносельском районе в понедельник, 11 августа. Соответствующую информацию опубликовали АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Испытания затронут магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, расположенные вдоль улиц Колобановской, Коммунаров, Красносельского и Таллиннского шоссе, а также улиц Заречной и Волхонского шоссе. Цель испытаний — проверка прочности и надежности теплосети.

График временного прекращения горячего водоснабжения по конкретным адресам можно найти в Telegram-боте "Веня".

Также сообщается, что август ознаменовался началом широкомасштабной модернизации теплоэнергетической инфраструктуры в центральной части Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что на Заречной улице и Приморском шоссе заменили водогрейные котлы в котельных.

Фото:  Комитет по энергетике Петербурга

Теги: гидравлические испытания, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

