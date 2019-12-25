На Заречной улице и Приморском шоссе заменили водогрейные котлы в котельных

Параллельно ведутся подготовительные мероприятия по модернизации еще двух теплогенераторов на Александровской улице.

В преддверии грядущего отопительного сезона энергокомпанией "Петербургтеплоэнерго" произведена замена водогрейных котлов в двух котельных, расположенных на Заречной улице и Приморском шоссе, как сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Параллельно ведутся подготовительные мероприятия по модернизации еще двух теплогенераторов на Александровской улице. Сообщается, что за прошедшие три года в Курортном районе специалистами предприятия обновлено восемь теплоагрегатов, установленных в пяти разных котельных.

Параллельно проводится модернизация тепловых сетей в Сестрорецке, где планируется обновить почти 700 метров трубопроводов. Наибольшее количество ремонтных работ сосредоточено на улицах Токарева и Инструментальщиков, где выполнены ремонты в подвалах зданий с полной заменой соответственно 294 и 119 метров труб. Эта мера обеспечит повышение надежности отопления и горячего водоснабжения в осенне-зимнем периоде для жителей 19 многоквартирных домов, школы и детского сада.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в Петербурге и Новом Девяткино прошли 37 гидравлических испытаний.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга