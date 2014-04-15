Реконструкцию почти 8,5 тыс. метров трубопроводов провели в Колпино

Это крупнейший проект восстановления теплоэнергетической системы в пределах одного квартала в нынешнем году.

В Колпинском районе Петербурга завершены беспрецедентные по масштабу ремонтные работы тепловых коммуникаций. Реконструкция затронула свыше 8340 метров теплотрасс, расположенных в квартале №17, окружённом улицами Ижорского батальона, Московской, Оборонной и Тверской. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Перед началом ремонтных мероприятий в 2023 году техническое состояние тепловой инфраструктуры находилось на критически низком уровне вследствие недостатка инвестиций прежним собственником — государственным унитарным предприятием СПб ГУП "Пушкинский ТЭК". Переход собственности на тепловые сети к АО "ТЭК СПб" позволил приступить к капитальным ремонтным работам. Только за пять лет, предшествовавших ремонту, на данном участке ликвидировали 57 аварийных ситуаций.

Это крупнейший проект восстановления теплоэнергетической системы в пределах одного квартала в нынешнем году. Передача активов от Пушкинского ТЭК позволило нам запустить обширную программу проектирования и капитального ремонта. Сегодня замена старых коммуникаций на новые трубы обеспечит качественное отопление и горячее водоснабжение восемнадцати объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда, включая 12 жилых домов, дошкольное образовательное учреждение, медицинское заведение и школу. Улучшения коснулись условий проживания приблизительно девяти тысяч местных жителей.

Все старые инженерные конструкции были демонтированы и заменены новыми системами, гарантирующими бесперебойную эксплуатацию в течение ближайших 30 лет. Завершив реконструкцию, подрядчики снесли временные сети протяжённостью 1540 метров, обеспечивавшие временный обогрев и подачу воды на время проведения основного ремонта, и привели прилегающую территорию в надлежащее состояние.

Начиная с 2020 года, в Колпинском районе обновлено уже около трети всей инфраструктуры тепловых сетей — около 90 километров теплотрасс. На сегодняшний день продолжается модернизация ещё 25 километров коммуникационных линий, параллельно ведётся разработка проектной документации для замены оставшихся более 80 километров сетей, планируемой завершить к 2028 году.

Ранее мы сообщили о том, что до 2032 года в Петербурге заменят 739 км трубопроводов в рамках модернизации системы теплоснабжения.

