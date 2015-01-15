До 2032 года в Петербурге заменят 739 км трубопроводов в рамках модернизации системы теплоснабжения

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" займется реконструкцией инфраструктурных элементов в Кировском, Красносельском и Фрунзенском районах, обеспечив замену примерно 151 км трубопроводов.

Петербург продолжает масштабную реформу тепловой инфраструктуры, направленную на обеспечение надежной доставки отопления миллионам горожан и выполнение поручения губернатора о повышении темпов замены изношенных трубопроводов.

До 2032 года предприятия АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" запланировали модернизировать более 739 км теплотрасс. Для качественного исполнения работ в ближайшие три года (2025–2027 гг.) начнутся подготовительные изыскания и проектирование, что позволит детально проработать технологии ремонта и правильно организовать строительные процессы.

Завершение стадии проектирования откроет этап непосредственной модернизации инженерных коммуникаций. Работы затронут 17 районов города и охватят 250 конкретных адресов. Компания АО "ТЭК СПб" сосредоточится на замене сетевых участков в Пушкинском, Колпинском и Невском районах, суммарно заменив около 281 км магистралей.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" займется реконструкцией инфраструктурных элементов в Кировском, Красносельском и Фрунзенском районах, обеспечив замену примерно 151 км трубопроводов. Особенное внимание уделено ряду важных объектов, таких как магистрали квартала №35 в Выборгском районе, распределительная сеть "Степана Разина" и участок на Гагаринской улице.

Одновременно ведутся ремонтные работы на 73 объектах общей длиной более 268 км, из которых 197 км находятся в ведении АО "ТЭК СПб", а остальные 71 км относятся к АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Уже в следующем году планируется завершить реконструкцию магистральных линий вдоль Тамбовской, Расстанной, Прилукской улиц и Лиговского проспекта, а также заменить трубы на участках улицы Есенина, проспекта Луначарского, в квартале 124 Щемиловка, линии Васильевского острова и некоторых центральных кварталах города.

Ранее мы сообщили о том, что тепломагистраль на улице Тамбасова реконструировали на год раньше срока.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике Петербурга