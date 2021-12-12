На территории крупного жилого квартала в Колпино обновят уличные фонари. Комплексная реконструкция системы наружного освещения началась на участке, ограниченном улицами Пролетарской, Танкистов, Ленина, Братьев Радченко, Павловской и Красных Партизан, рассказали в Комитете по энергетике.
В квартале установят 791 металлическую опору, заменив ими старые железобетонные столбы. В целях улучшения качества освещения на опорах смонтируют 924 новых светодиодных светильника, тем самым увеличив количество источников света в два раза. Большую часть воздушных линий питания демонтируют и уберут под землю, протянув 31,6 км кабеля.
В сектор реконструкции попал целый ряд социально-значимых учреждений, в том числе 6 школ, 9 детских садов и многофункциональный центр.
Завершение реконструкции запланировано к осени 2025 года.
Также реконструкция освещения стартовала в парке Александрино в Петербурге.
Видео: Комитет по энергетике
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