На 2-м Муринском проспекте нежилое здание реконструируют для научно-исследовательского центра

На 2-м Муринском проспекте, дом 28, лит М, планируется реконструировать нежилое здание для размещения там научно-исследовательского центра. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал облик объекта, рассказал портал "Строительный Петербург".

Здание находится рядом с корпусами научного института. На 1 этаже разместят лаборатории, в частности, для геохимических исследований. На 2 этаже расположатся офисные помещения, а на антресоли 2 этажа предусмотрены комната отдыха и архив. На участке планируется парковка для машин и велосипедов.

Для создания несущего остова здания возведут новый железобетонный каркас на новом фундаменте. Стены заполнят газобетонными блоками, фасады здания будут облицованы фасадным лицевым кирпичом.

