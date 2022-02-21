На Парашютной начались тоннелепроходческие работы в рамках реконструкции ливневой канализации

Рабочим необходимо построить тоннель диаметром от 600 до 2000 мм, самотечные канализационные сети диаметрами до 2000 мм и 600 мм, ливневую канализацию и сети водоотведения.

На Парашютной улице начались тоннелепроходческие работы в рамках масштабной реконструкции ливневой канализации.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проводят работы в два этапа. Первым будет произведено строительство канализационных сетей и микротоннеля от пересечения улиц Репищева с Парашютной до улицы Маршала Новикова.

Второй этап – строительство канализационных сетей и микротоннеля от улицы Маршала Новикова до перекрестка Долгоозерной и проспекта Королева.

Рабочим необходимо построить тоннель диаметром от 600 до 2000 мм, самотечные канализационные сети диаметрами до 2000 мм и 600 мм, ливневую канализацию и сети водоотведения.

На данный момент щит диаметром 1500 мм приступил к прокладке микротоннеля на улице Репищева. В декабре 2024 года для выполнения тоннелепроходческих работ на территорию объекта будет доставлен щит диаметром 2500 мм.

Завершить реконструкцию ливневой канализации на Парашютной улице планируется до конца 2026 года.

В Пушкине до 2032 года проведут реконструкцию канализационных очистных сооружений.

Фото: Водоканал