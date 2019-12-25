В Петербурге стартовала реконструкция газопровода под Невой

Уже сегодня запущен тоннелепроходческий щит.

В Петербурге стартовала реконструкция участка газопровода высокого давления 1-й Восточной магистрали системы газоснабжения. Об этом 12 ноября рассказали в пресс-службе Смольного.

Уже сегодня запущен тоннелепроходческий щит, который проведет под Невой две нитки железобетонного трубопровода в створах проспектов Обуховской Обороны и Малоохтинского. Реконструкция позволит в два раза повысить пропускную способность за счет увеличения диаметра труб.

Пройдет модернизация семи участков: на пяти работы уже выполнены. Реконструкция участка газопровода от Волковки до Прогонной улицы и седьмого под Невой завершится до конца 2026 года. А работы на 1-й Восточной магистрали синхронизированы со строительством газопровода через Невскую губу Финского залива.

Отмечается, что 1-ю Восточную магистраль построили в 1940-1950 годах для подачи газа от газораспределительной станции "Броневая" через Московский, Фрунзенский, Невский и Красногвардейский районы.

Ранее на Piter.TV: новый межпоселковый газопровод построили во Всеволожском районе.

Фото: пресс-служба Смольного