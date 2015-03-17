Реконструкция блокадного бомбоубежища проходит в Педиатрическом университете

Создатели музейной экспозиции надеются включить посещение вузовских музеев и бомбоубежища в учебную программу университета, сделав это неотъемлемой частью образовательного процесса будущих медиков.

В блокадном Ленинграде в тяжелые военные времена проживало около полумиллиона детей, и центральным учреждением, занимающимся их защитой, стал Педиатрический университет. На территории института были оборудованы 14 защитных подземных помещений. Наиболее вместительное расположилось в хирургическом корпусе, где находился просторный подвал, поделилась информацией директор университетского музея Ирина Савина с "Петербургским дневником". Решив восстановить исторический облик бомбоубежища, выбрали наилучшим местом административный корпус института, точнее говоря, его подземелье, где изначально также существовало подобное убежище.

Осенью 1941 года, ввиду учащения воздушных налетов, руководство вуза приняло решение разместить воспитанников непосредственно в бомбоубежищах. Они оставались там непрерывно целых 175 суток, переживая суровую блокаду.

Сегодня в воссозданном музее-бомбоубежище представлен стенд с уникальными артефактами эпохи — фотоснимками юных пациентов Педиатрического университета и вырезками из старых газет.

Важно сохранить связь поколений и передать молодым потомкам чувство глубокой признательности к нашим предшественникам. Миссия авторов музейной экспозиции состоит в том, чтобы вдохновить студентов и вызвать отклик в их сердцах. Создатели надеются включить посещение вузовских музеев и бомбоубежища в учебную программу Педиатрического университета, сделав это неотъемлемой частью образовательного процесса будущих медиков.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"