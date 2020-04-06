  1. Главная
Клиническую больницу Святителя Луки хотят реконструировать за 3 млрд рублей
Сегодня, 9:12
Заявки от подрядчиков принимают до 17 сентября.

В Петербурге ищут подрядчика для реконструкции ГБУЗ "Клиническая больница Святителя Луки" на Чугунной улице. На работы готовы потратить чуть более 3 млрд рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Скриншот: Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

Заказчиком выступает "Фонд капитального строительства и реконструкции". В рамках подготовительных работ подрядчик должен снести зеленые насаждения и утилизировать отходы. Затем требуется снести несущие конструкции, оборудовать внутренние санитарно-технические, трубопроводные и электротехнические системы. Строительно-монтажные работы должны завершиться к 3 ноября 2027 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 17 сентября. Итоги подведут 22 сентября 2025 года.

Фото: ВКонтакте/ СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки

