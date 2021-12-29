В "ТЭК" рассказали о планах по реконструкции теплосетей на 2022 год

Объемы реконструкции будут увеличены вдвое.

В 2022 году в Невском районе модернизируют более 20 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов. Это в 2 раза больше, чем в 2021 году. Реконструкция обеспечит надежным теплоснабжением более 220 тысяч жителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга".

Предприятие приступило к реконструкции самого крупного участка сетей в районе. Он находится в границах Рабфаковской улицы, улицы Грибакиных, 3-го Рабфаковского переулка и улицы Бабушкина. Теплосеть эксплуатируется уже 37 лет, за последние 2 года на ней устранили 63 дефекта. На время реконструкции будет сооружена временная теплосеть. Она обеспечит теплом 78 зданий. Все работы завершатся летом 2023 года.

Второй по протяженности объект находится в границах улицы Дыбенко, Антонова-Овсеенко, Дальневосточного и Искровского проспектов. Работы уже идут, и должны завершиться в июне этого года. В зону входит 21 здание.

Также теплосети заменяют в квартале, ограниченном Товарищеским проспектом, проспектом Солидарности, улицей Подвойского и Дыбенко.

Среди важных мероприятий в "ТЭК" назвали перекладку 1400-метровой тепломагистрали от ТЭЦ до 1-го Рабфаковского переулка и проспекта Обуховской Обороны и модернизация 626 метров тепломагистрали от 2-й Правобережной котельной на улице Ванеева.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"