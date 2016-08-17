Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как уберечься от герпеса

Специалисты напомнили о пожизненном нахождении вируса в организме и мерах предосторожности.

В рамках Международной недели герпеса, проходящей с 16 по 23 ноября, Роспотребнадзор Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал рекомендации по профилактике одного из самых распространенных вирусных заболеваний в мире. Согласно данным ВОЗ, вирусом простого герпеса 1 типа инфицировано около 67% населения планеты в возрасте до 50 лет.

Как подчеркивают специалисты, вирус герпеса остается в организме пожизненно и может периодически активизироваться. Особое внимание профилактике следует уделить беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и родителям маленьких детей. Для предотвращения заражения и рецидивов необходимо соблюдать личную гигиену, использовать индивидуальные предметы гигиены и избегать тесных контактов с людьми в период проявления симптомов.

Роспотребнадзор рекомендует укреплять иммунитет через сбалансированное питание, физическую активность и полноценный сон. Парам, планирующим беременность, советуют проконсультироваться с врачом для предотвращения рисков для плода.

