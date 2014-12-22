Эксперт по ЖКХ рассказал, что делать, если дома холодно даже при включенном отоплении

Существует определённый стандарт, регламентирующий минимально допустимую температуру в помещениях жилого назначения.

Иногда случается, что несмотря на подачу отопления, в квартире по-прежнему холодно. Изданию spb.aif.ru удалось выяснить порядок действий в подобной ситуации у эксперта. Общественный деятель и эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь пояснил, что существует определённый стандарт, регламентирующий минимально допустимую температуру в помещениях жилого назначения, прописанный в постановлении Правительства РФ № 354.

Согласно документу, в стандартных жилых комнатах температура должна достигать не менее +18°С, а в угловых квартирах — не ниже +20°С. Если указанные нормы не соблюдены, Бондарь рекомендовал обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ), предпочтительнее письменным способом. Можно воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги.Дом", зафиксировать обращение звонком в диспетчерскую службу и обязательно сохранить запись разговора, записав номер заявки и имя оператора.

Представители коммунальных служб обязаны произвести замер фактической температуры помещения и составить соответствующий акт. Если представители управляющей компании не прибудут вовремя (в течение двух часов), жильцы вправе самостоятельно оформить акт, пригласив соседей и представителя совета многоквартирного дома. Документ будет необходим для дальнейшего разбирательства.

Эксперт также предложил включить в своё обращение требование не только устранить причину холода, но и осуществить перерасчёт оплаты за коммунальные услуги низкого качества. Если реакция управляющей компании оказалась неудовлетворительной или вовсе отсутствовала, следующей инстанцией должно стать обращение в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), которая проведет соответствующую проверку и, при необходимости, даст обязательные рекомендации управляющей компании.

Дмитрий Бондарь подчёркивает, что если ситуация не разрешится таким образом, граждане вправе жаловаться в Роспотребнадзор, прокуратуру или обращаться в судебные органы. Российское законодательство позволяет требовать не только перерасчета платежей, но и возмещения морального ущерба. Важнейшим условием успеха является своевременное сбор доказательств, подтверждающих неоднократные обращения жильцов.

