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Впервые с 2020 года открылись рейсы из Петербурга в Нячанг
Сегодня, 16:47
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Впервые с 2020 года открылись рейсы из Петербурга в Нячанг

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Нячанг – самый популярный курорт страны с белоснежными пляжами.

Из петербургского аэропорта Пулково впервые с марта 2020 года открылись рейсы во вьетнамский город Нячанг. Он стал самым дальним маршрутом из воздушной гавани Северной столицы – 8,2 тыс. километров.

Перелеты выполняет в рамках программы Pegas Touristik компания ИКАР раз в 12 дней. Нячанг – самый популярный курорт страны с белоснежными пляжами. Главные достопримечательности – Пагода Лонг Сон с 24-метровой статуей Будды, башни По Нагар, парк Янг Бэй с водопадами и терминальными источниками. 

Ранее мы рассказывали о том, что прямые перелеты в Саудовскую Аравию запустят из Петербурга. В настоящее время ведутся переговоры с представителями королевства. Рейсы выполнят саудовские перевозчики Saudia и Flynas.

Фото: Piter.TV 

Теги: вьетнам, нячанг, перелеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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