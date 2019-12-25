Эксперты прокомментировали запуск рейсов по социальным тарифам на Дальнем Востоке

Максимальная стоимость билета обговорена с правительством.

Единая Дальневосточная авиакомпания "Аврора" запустила первые рейсы по социальным тарифам. Нововведение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Стоимость на перелеты составит не более 10,9 тыс. рублей. Рейсы будут осуществляться из Хабаровска в Шахтерск и Ноглики и из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский.

Эксперты отметили, что этап переговоров и согласований сменился фазой реальных дел. Несмотря на то, что впереди расширение географии полетов и увеличение автопарка, шаг все же сделан. Авторы Telegram-канала считают, что увеличение транспортной связанности как внутри региона, так и с остальной страной, положительно повлияют на качество жизни местного населения, а также росту туристической и деловой активности на Дальнем Востоке.

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