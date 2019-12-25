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Из-за снегопада отменили рейсы из Стамбула в Петербург
Сегодня, 15:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из-за снегопада отменили рейсы из Стамбула в Петербург

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Также в Стамбуле сегодня закрыли все школы, а для беременных женщин и людей с ограниченными возможностями объявили выходной.

Авиакомпания Turkish Airlines 18 марта отменила около 100 рейсов в Стамбул и из него из-за сильного снегопада. Об этом сообщило издание Daily Sabah.

Были отменены и вечерние рейсы из Стамбула в Санкт-Петербург авиакомпаний "Россия", "Северный ветер", "Аэрофлот", и "Turkish Airlines".

Также в Стамбуле сегодня закрыли все школы, а для беременных женщин и людей с ограниченными возможностями объявили выходной.

Накануне вечером самолёт из Петербурга не долетел до Сочи из-за снегопада.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: снег, стамбул
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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