Из Петербурга во Владивосток запускают прямые рейсы

Рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю.

Авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком. Первый рейс отправится из аэропорта Пулково 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Вместимость самолета составляет 402 места.

Из Петербурга на Дальний Восток борт будет отправляться по средам и воскресеньям в 17:15. По местному времени прилет в 08:50.

Обратные рейсы будут осуществляться по четвергам и понедельникам. Отмечается, что на рейсах Санкт-Петербург – Владивосток – Санкт-Петербург доступны билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий населения.

Фото: Piter.tv