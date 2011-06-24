Итоги оперативно-профилактического мероприятия "Фарватер-2025" подведены в Петербурге

Цель спецоперации заключалась в выявлении и предотвращении правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров внутренними водными путями, нарушением правил навигационной безопасности и правилами добычи водных биоресурсов.

Транспортная полиция Санкт-Петербурга проверила водоемы Невы и Финского залива в ходе профилактического мероприятия "Фарватер-2025", в рамках которого было проведено свыше 15 рейдов. Данные об операции поступили из пресс-центра транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.

Цель спецоперации заключалась в выявлении и предотвращении правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров внутренними водными путями, нарушением правил навигационной безопасности и правилами добычи водных биоресурсов.

За период с 15 по 25 мая 2025 года полицейские составили 22 протокола об административных правонарушениях. Самыми частыми нарушениями, фиксируемыми в ходе проверок, являлись несоблюдение требований эксплуатации плавсредств (ч.1 и ч.2 ст. 11.8 КоАП РФ), управление судами лицами, не допущенными к управлению (ч.2 ст. 11.8 КоАП РФ), нарушение правил рыболовства (ст. 8.37 ч.2 КоАП РФ), несоблюдение установленных правил навигации (ч.2 ст. 11.7 КоАП РФ), а также административные правонарушения, предусмотренные законом Санкт-Петербурга №273-70 от 31.05.2010 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Максимальные санкции за указанные нарушения предполагают штрафы размером до 20 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото и видео: Telegram / Транспортная полиция СЗФО