В сентябре в Петербурге и Ленобласти состоятся два рейда по выявлению нетрезвых водителей

Рейды планируется провести с 16 по 19 и с 23 по 26 сентября.

В сентябре сотрудники ГИБДД проведут несколько рейдов по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Рейды планируется провести с 16 по 19 и с 23 по 26 сентября. Автомобилистам напомнили, что вождение в нетрезвом виде грозит наложением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель повторно нарушает закон, для него наступает уголовная ответственность.

На последних выходных в августе 2022 года в Петербурге и Ленобласти выявили более 260 пьяных водителей.

Фото: Piter.tv