  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В сентябре в Петербурге и Ленобласти состоятся два рейда по выявлению нетрезвых водителей
Сегодня, 16:00
83
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В сентябре в Петербурге и Ленобласти состоятся два рейда по выявлению нетрезвых водителей

0 0

Рейды планируется провести с 16 по 19 и с 23 по 26 сентября.

В сентябре сотрудники ГИБДД проведут несколько рейдов по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Рейды планируется провести с 16 по 19 и с 23 по 26 сентября. Автомобилистам напомнили, что вождение в нетрезвом виде грозит наложением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель повторно нарушает закон, для него наступает уголовная ответственность.

На последних выходных в августе 2022 года в Петербурге и Ленобласти выявили более 260 пьяных водителей.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, нетрезвые водители
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии