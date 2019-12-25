В Петербурге и Ленобласти до конца декабря будут проводиться рейды "Нетрезвый водитель"

Первый рейд запланирован в ночь с 9 на 10 декабря.

Сотрудники Госавтоинспекции в декабре в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщило Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рейды будут проводиться в ночь с 9 на 10 декабря, с 10 на 11 декабря, с 11 на 12 декабря, с 23 на 24 декабря, с 24 на 25 декабря и с 25 на 26 декабря.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Фото: Piter.tv