Сегодня, 16:47
В августе сотрудники ККИ Петербурга пресекли 162 нарушения

Всего изъяли свыше 6 тыс. килограммов плодов.

В комитете по контролю за имуществом Петербурга подвели итоги рейдов в августе. В общей сложности выявили и пресекли 162 нарушения в 13 районах. 

В частности, демонтированы незаконные точки с овощами и фруктами, павильоны, киоски, арбузные сетки, силомеры и автосервисы. Всего изъяли свыше 6 тыс. килограммов плодов. 

Нелегальная торговля часто связана с нарушениями санитарных норм и правил благоустройства, а также вводит в заблуждение покупателей. Работа по наведению порядка продолжается. 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что незаконную банкетную площадку в Ушково отправят под снос. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

