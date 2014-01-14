В августе сотрудники ККИ Петербурга пресекли 162 нарушения

Всего изъяли свыше 6 тыс. килограммов плодов.

В комитете по контролю за имуществом Петербурга подвели итоги рейдов в августе. В общей сложности выявили и пресекли 162 нарушения в 13 районах.

В частности, демонтированы незаконные точки с овощами и фруктами, павильоны, киоски, арбузные сетки, силомеры и автосервисы. Всего изъяли свыше 6 тыс. килограммов плодов.

Нелегальная торговля часто связана с нарушениями санитарных норм и правил благоустройства, а также вводит в заблуждение покупателей. Работа по наведению порядка продолжается. Пресс-служба ККИ Петербурга

