Сотрудники КГИОП Петербурга в июле выявили 225 нарушений
Сегодня, 16:57
В полицию направлено 20 заявлений о пресечении противоправных деяний на объектах культурного наследия и в зонах их охраны.

За июль сотрудники КГИОП Петербурга провели 300 контрольных мероприятий,  в результате которых выявлено 225 нарушений. В целях профилактики объявлено 280 предостережений, сообщили в ведомстве 8 августа. 

Отмечается, что нарушения связаны с неисполнением требований охранных обязательств, проведением самовольных работ по перепланировке, незаконным размещением дополнительного оборудования на фасадах и заменой исторических дверных заполнений. 

В полицию КГИОП направил 20 заявлений о пресечении противоправных деяний на объектах культурного наследия и в зонах их охраны, а еще – два заявления о признаках преступления, ответственность за них предусмотрена ч. 1 ст. 243 УК РФ. В суды отправили восемь исковых заявлений об устранении нарушений обязательных требований. 

Многие нарушения зафиксированы благодаря обращениям в КГИОП граждан, неравнодушных к сохранению культурного наследия Петербурга. 

Пресс-служба КГИОП Петербурга 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

