Петербургские нефтяники рассказали о рейдерском захвате предприятия

Иностранные акционеры пытались завладеть АО "Петербургский нефтяной терминал".

В пресс-службе АО "Петербургский нефтяной терминал" (сокращенно ПНТ) рассказали о попытках иностранных акционеров захватить предприятие через подделку документов. Петербургские нефтяники обвиняют кипрскую компанию "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед".

Последние формально владеют половиной установного капитала ПНТ; другая половина принадлежит главе совета директоров петербургского предприятия. В сообщении утверждается, что представители "Туджунги" попытались с помощью фальсификации документов изменить реестр юридических лиц и сместить нынешнего гендира ПНТ Владимира Грызлова, чтобы поставить на его место контролируемое лицо.

Кроме того, как отмечают в нефтяном терминале, иностранный акционер, пользуясь российским законодательством, возбуждал фиктивные уголовные дела против юридических лиц ПНТ, из-за которых глава совета директоров не могла участвовать в голосовании акциями.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пресекли незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере.

Фото: ПНТ