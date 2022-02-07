Петербургские нефтяники рассказали о рейдерском захвате предприятия

В пресс-службе АО "Петербургский нефтяной терминал" (сокращенно ПНТ) рассказали о попытках иностранных акционеров захватить предприятие через подделку документов. Петербургские нефтяники обвиняют кипрскую компанию "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед".
Последние формально владеют половиной установного капитала ПНТ; другая половина принадлежит главе совета директоров петербургского предприятия. В сообщении утверждается, что представители "Туджунги" попытались с помощью фальсификации документов изменить реестр юридических лиц и сместить нынешнего гендира ПНТ Владимира Грызлова, чтобы поставить на его место контролируемое лицо.
Кроме того, как отмечают в нефтяном терминале, иностранный акционер, пользуясь российским законодательством, возбуждал фиктивные уголовные дела против юридических лиц ПНТ, из-за которых глава совета директоров не могла участвовать в голосовании акциями.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пресекли незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере.
Фото: ПНТ
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