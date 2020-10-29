Мужчина хотел взыскать с компании 34 млн рублей по поддельным документам.

Рейдерский захват предприятия с помощью фиктивного займа пресекли в Приморье. Полиция задержала 47-летнего жителя столицы Дальнего Востока. Мужчина планировал взять под собственный контроль местное предприятие за счет использования аффилированных организаций. Ранее он "заключил" соглашение по процентному займу с пострадавшей стороной в области ЖКХ.

Для осуществления преступной деятельности бизнесмен создал подложные платежные банковские документы. Они подтверждали факт займа. Документы были подкреплены поддельной банковской печатью. Далее эти фальшивки были переданы на рассмотрение в Арбитражный суд по региону. Истец планировал взыскать с предприятия более 34 млн рублей. Однако план по покушению на мошенничество был пресечен сотрудниками закона.

По решению суда подозреваемый находится под арестом. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Приморскому краю