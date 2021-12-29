СМИ: полиция проверяет информацию о рейдерском захвате бизнес-центра в Екатеринбурге

В здание зашли около 30 человек, которые "нейтрализовали" нескольких охранников.

Бизнес-центр "Манхэттен" в Екатеринбурге сообщил о рейдерском захвате. Эта информация появилась накануне на официальной странице БЦ в Instagram.

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля. Утверждается, что в здание зашли около 30 человек, которые "нейтрализовали" нескольких охранников и "незаконно установили контроль" над помещениями БЦ. Была вызвана полиция.

Руководство "Манхэттена" предполагает, что конфликт связан со спором двух управляющих компаний, которые не могут поделить право на владение зданием.

В произошедшем заинтересовалось региональное УМВД. Информация о рейдерском захвате проверяется. На данный момент у правоохранителей нет сведений о причинении вреда здоровью или имуществу персонала БЦ.

Ранее петербуржец во время распития спиртного ранил ножом своего брата-близнеца.

Видео: Instagram / manhattan__ekb