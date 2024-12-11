В районе Пулково прошел рейд по выявлению нарушителей правил стоянки

К административной ответственности по ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ привлекли только одного водителя.

В районе аэропорта Пулково 31 января состоялся рейд по выявлению нарушителей правил парковки в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30 "Остановка/стоянка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор". Об этом рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

По результатам мероприятия к административной ответственности по ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ привлекли только одного водителя.

В Северной столице регулярно проводятся проверочные мероприятия для обеспечения контроля и безопасности на транспорте. В рейдах участвуют также сотрудники ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее на Piter.TV: более 370 водителей оштрафованы за неправильную парковку в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга