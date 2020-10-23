Полиция провела рейд по рынку на Садовой улице

Выявлены контрафактные товары и мигранты без документов.

Петербургские полицейские провели профилактический рейд по рынку на Садовой улице 22 октября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, проверка велась, чтобы пресечь нелегальную торговлю и нарушения миграционного законодательства.

В ходе рейда стражи порядка обнаружили в трех павильонах товары сомнительного происхождения, из незаконного оборота изъяли свыше 200 пар обуви и 30 сумок, похожие на контрафакт. Отмечается, что данные товары продавались без сопроводительных документов. Еще в двух торговых точках нашлась одежда и телефонные аксессуары с использованием чужих товарных знаков, все изъятое направили на экспертизу, по указанным фактам возбудили административные дела.

Кроме того, полиция проверила документы у почти сотни граждан, из них более половины нарушили режим пребывания в России и отправились в полицейские отделы. Также к административной ответственности привлекли двоих водителей за нарушение ПДД.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге выявили 19 "резиновых" квартир с мигрантами.

Видео: пресс-служба ГУ МВД