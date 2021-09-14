В ходе рейда в Пулково проверили более 30 таксистов

Один из водителей выполнял перевозку пассажиров без специального разрешения.

В петербургском аэропорту Пулково состоялся рейд по такси. Было проведено свыше 30 проверок, рассказали в комитете по транспорту города.

Выявили 10 нарушителей. Один из водителей выполнял перевозку пассажиров без специального разрешения, его машина помещена на специализированную стоянку.

Комитетом на постоянной основе организована работа МТК в местах притяжения нелегальных перевозчиков, у наиболее крупных транспортных узлов и в аэропорту Пулково. Благодаря слаженной работе сотрудников подразделений безопасности на транспорте, государственного контроля комитета и полиции в 2024-2025 гг. в Петербурге пресечена деятельность нескольких групп нелегальных перевозчиков пассажиров такси. Денис Суслов, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Если вы заметили нарушение, можете сообщить об этом по телефону: +7 (812) 576-55-55.

