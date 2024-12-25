Во время рейда по петербургским хостелам задержали семерых мигрантов

Всего проверили 384 человека.

Полицейские провели рейд в хостелах, которые расположены в Адмиралтейском районе и на Московском проспекте. К некоторым постояльцам пришлось проникать через окна, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего проверили 384 человека, большая часть из них (375) мигранты. По итогам утреннего визита семерых иностранцев доставили в отделы, где были составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывания).

Кроме того, выявлены признаки организации незаконной миграции, по данному факту зарегистрировали материал по ст. 322.1 УК РФ. А сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали ряд нарушений ПДД.

Подобные проверки проводятся регулярно в разных районах города и области и находятся на контроле руководства ГУ МВД России. Пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: на стройках в Калининском и Выборгском районах нашли 19 нелегалов.

Видео: пресс-служба МВД России