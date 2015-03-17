В Шлиссельбурге составили два протокола за выход на лёд

В ходе рейда были проведены профилактические беседы с рыбаками, взяты замеры льда.

В четверг, 15 декабря, спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург совместно с представителями администрации, сотрудниками ГИМС и полиции провели второй рейд по недопущению выхода граждан на лед.

Рейд проводился в акватории реки Нева в Шлиссельбурге. В ходе рейда были проведены профилактические беседы с рыбаками, взяты замеры льда, а также составлено два протокола полномочными службами.

Ранее специалисты сняли со льда двух человек в ходе рейда в Петродворцовом районе.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО