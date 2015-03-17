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В Шлиссельбурге составили два протокола за выход на лёд
Сегодня, 13:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шлиссельбурге составили два протокола за выход на лёд

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В ходе рейда были проведены профилактические беседы с рыбаками, взяты замеры льда.

В четверг, 15 декабря, спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург совместно с представителями администрации, сотрудниками ГИМС и полиции провели второй рейд по недопущению выхода граждан на лед.

Рейд проводился в акватории реки Нева в Шлиссельбурге. В ходе рейда были проведены профилактические беседы с рыбаками, взяты замеры льда, а также составлено два протокола полномочными службами.

Ранее специалисты сняли со льда двух человек в ходе рейда в Петродворцовом районе.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: выход на лед, рыбаки, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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