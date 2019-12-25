В Петербурге и Ленобласти пройдёт рейд "Нетрезвый водитель"

Рейд пройдёт с 11 по 13 апреля.

В целях профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, с 11 по 13 апреля на территории Петербурга и Ленобласти будет проводиться профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Об этом сообщило Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена статьей 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушителям грозит административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

В случае повторного совершения, данного правонарушения водителю будет грозить уголовная ответственность. Одного петербуржца уже ждет суд за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Фото: Piter.tv