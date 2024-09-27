В Комитете по строительству Петербурга 19 мая пройдёт день приема граждан

Ежегодно в третий понедельник мая в Санкт‑Петербурге проводится региональный день приема граждан. В этом году он пройдет 19 мая с 12:00 до 20:00 во всех органах государственной власти Северной столицы и органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В Комитете по строительству личный прием граждан будет проводится по адресу: Санкт‑Петербург, наб. реки Мойки, дом 76. Время приема: с 12.00 до 20.00 в соответствии с Законом Санкт‑Петербурга о т 28.03.2018 No 177-38 "О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт‑Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт‑Петербурга".

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт)!

Фото: портал "Строительный Петербург"