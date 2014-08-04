Масштабную реформу системы профобразования проведут в Ленобласти

Новые реалии требуют тщательного анализа эффективности государственных вложений в сферу образования.

Среднее профессиональное образование в Ленинградской области ожидает масштабная реформа, нацеленная на удовлетворение потребностей местного рынка труда. Как заявил губернатор Александр Дрозденко, к 2030 году все региональные колледжи переключатся на систему подготовки кадров по персональным запросам потенциальных работодателей.

Новые реалии требуют тщательного анализа эффективности государственных вложений в сферу образования. Получившие "корочку" за счет бюджета специалисты обязаны возвращаться в Ленинградскую область и применять полученные компетенции на местных предприятиях.

Данный критерий станет определяющим при оценке деятельности соответствующего комитета, подчеркнул губернатор.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко