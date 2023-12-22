Депутаты объяснили отказ в проведении референдума по глинозёмному заводу в Сосновом Бору

Народные избранники нашли весомый аргумент против проведения плебисцита.

Совет депутатов Сосновоборского городского округа отклонил предложение о проведении местного референдума по вопросу строительства глинозёмного завода компании "Русал". Заседание совета состоялось 31 января. Как оказалось, вопрос, вынесенный на референдум инициативной группой, был признан несоответствующим требованиям закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме".

В совете депутатов подчеркнули, что вопросы, выносимые на местные референдумы, должны относиться к вопросам местного значения и решаться должны на территории городского округа, а также исключать множественность толкования и противоречия с федеральным законодательством. Депутаты сослались на разъяснения избирательной комиссии Ленинградской области.

В избиркоме пояснили, что в случае проведения референдума по вопросу строительства глинозёмного завода результаты голосования не будут иметь юридической силы на территории Ломоносовского муниципального района, где и собираются строить завод, и не повлекут за собой правовых последствий в части предполагаемого строительства. Противники строительства завода после голосования совета депутатов заявили, что будут обжаловать это решение, и намерены продолжить сбор подписей против проекта.

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