В парк Петербурга прилетел белоспинный дятел

В петербургском парке фотограф дикой природы Станислав Крутоверцев заснял редкого для нашего региона дятла – белоспинного. Об этом рассказал 20 ноября биолог Павел Глазков.
Был встречен самец. Красную "шапочку" у дятла имеют только самцы, а у самки "шапочка" черная. Эти птицы оседлые: даже в городских парках они могут жить годами, не меняя место жительства.
Белоспинный дятел занесен в Красную книгу Северной столицы.
Радует, что на территории нашего города несколько десятков пар этих редких дятлов успешно продолжают род.
Павел Глазков, биолог
Ранее в "Сосновке" засняли трехпалого дятла в желтой шапочке.
Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре
