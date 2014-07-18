  1. Главная
В парк Петербурга прилетел белоспинный дятел

Белоспинный дятел занесен в Красную книгу Северной столицы.

В петербургском парке фотограф дикой природы Станислав Крутоверцев заснял редкого для нашего региона дятла – белоспинного. Об этом рассказал 20 ноября биолог Павел Глазков. 

Был встречен самец. Красную "шапочку" у дятла имеют только самцы, а у самки "шапочка" черная. Эти птицы оседлые: даже в городских парках они могут жить годами, не меняя место жительства. 

Белоспинный дятел занесен в Красную книгу Северной столицы. 

Радует, что на территории нашего города несколько десятков пар этих редких дятлов успешно продолжают род.

Павел Глазков, биолог 

Ранее в "Сосновке" засняли трехпалого дятла в желтой шапочке. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

